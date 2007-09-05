Мороз напоминает Ющенко о преступлении и наказании

Председатель Верховной Рады 5-го созыва Александр МОРОЗ считает, что новоизбранная ВР начнет процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на международной конференции «Развитие парламентаризма: проблемы и перспективы».

В частности, А.МОРОЗ отметил, что, когда кто-то перебирает на себя полномочия другой ветви власти, то «это является узурпацией власти». «Это является уголовным преступлением, которое имеет соответствующую классификацию в законодательстве Украины и предусматривает ответственность за него, в том числе уголовную ответственность», - подчеркнул он.

По словам А.МОРОЗА, в отношении Президента Украины в Конституции определен порядок выражения ему недоверия в виде импичмента. «И, очевидно, новосозданный парламент, если такое произойдет действительно, и выборы состоятся, и правомочность парламента будет признана, то он займется этим вопросом», - сказал А.МОРОЗ. По его убеждению, «безнаказанно оставлять то, что делается сегодня в Украине, нельзя».