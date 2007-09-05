Тимошенко о стихийных рынках, армии и медицинской страховке

Юлия ТИМОШЕНКО выступает за предоставление оппозиции права контролировать власть. Об этом лидер БЮТ заявила сегодня вечером на митинге в Житомире, сообщает пресс-служба блока.

«Нужно, чтобы оппозицию, кто бы ею ни был, наделили правами контролировать власть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, выразив при этом убеждение, что после досрочных парламентских выборов «в оппозиции будет ЯНУКОВИЧ».

Также лидер БЮТ заявила, что сейчас по всей стране разгоняют стихийные рынки, а вместо них вырастают супермаркеты, «потому что эти супермаркеты строят олигархи. Они прикрываются тем, что говорят, что облагораживают страну». В то же время, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, что «на рынках стоят люди с таким образованием, что премьер-министру и не снилось». По ее мнению, этим людям необходимо выдавать кредиты под небольшие проценты, чтобы они могли открыть собственный бизнес.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас армия недофинансируется и детям «ломают здоровье и нервную систему». «И поэтому, чтобы не говорил министр обороны, мы с 1 января 2008 года отменим призыв и перейдем на профессиональную армию», - заявила она.

Кроме того, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, должны быть созданы страховые медицинские фонды. По ее словам, должны предоставляться медицинские услуги, за которые будет платить государство, например: скорая, срочные операции, пересадки органов.