Поддержит ли Тимошенко инициативы Кремля?

Среди представителей украинской элиты нет сторонников вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и в перспективе - в Евразийский экономический союз.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал российский эксперт Андрей ОКАРА.

«Вообще, не вижу среди украинской элиты сторонников вступления Украины в Евразийский экономический союз и Таможенный союз, кроме откровенных маргиналов, которые ни на что не влияют», - сказал А.ОКАРА .

По его мнению, не стоит также надеяться, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, в случае возвращения в политику, будет поддерживать интеграцию стран постсоветского пространства.

«Поддержит ли Ю.ТИМОШЕНКО вхождение Украины в Евразийский союз и другие интеграционные союзы, инициатором которых является Кремль, нужно спрашивать у нее самой. Но пока еще я не могу вспомнить никаких симпатий и высказываний Ю.ТИМОШЕНКО, которые бы позволяли рассматривать ее как сторонника евразийской интеграции и Таможенного союза. Наоборот, в ее политической риторике все, что связано с евразийской интеграцией, соотносится с негативной образностью», - сказал он.

А.ОКАРА подчеркнул, что премьер России Владимир ПУТИН на встрече с политологами 6 февраля с иронией предположил, что Ю.ТИМОШЕНКО может поддержать вступление Украины в Единое экономическое пространство.

«Владимир ПУТИН, когда вспоминал Ю.ТИМОШЕНКО в подобном контексте, говорил с определенным юмором - мол, если мы (российская власть) будет правильно и адекватно объяснять всем, в т.ч. украинским властям и оппозиции, преимущества Евразийского союза, то туда захочет даже антироссийски настроенная оппозиция», - добавил А.ОКАРА.