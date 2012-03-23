Тюремщики говорят, что Тимошенко не предлагали ни блокады, ни пункции

Экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в пределах Качановской исправительной колонии никто из медперсонала учреждения или привлеченных врачей не предлагал провести спинномозговую пункцию или паравертебральную блокаду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, об этом шла речь сегодня на брифинге в колонии для представителей телевизионных СМИ.

«С целью объективного и всестороннего информирования общества о готовности врачей Минздрава и ГПтС Украины к лечению осужденной Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в Качановской исправительной колонии для представителей телевизионных СМИ организован брифинг с возможностью для прессы убедиться в наличии в колонии медицинской аппаратуры и соответствующего оборудования. Врачи учреждения и привлеченные медицинские специалисты УЗ Харькова разъяснили основные моменты выработанных рекомендаций украинских и немецких медиков относительно лечения Ю.ТИМОШЕНКО, продемонстрировали возможности медоборудования, пообщались с журналистами», говорится в сообщении.

В ответ на вопрос журналистов врачи, в частности, отметили, что по результатам обследования и согласно заключениям как украинских, так и немецких врачей в оперативном вмешательстве или направлении в специализированное лечебное заведение Ю.ТИМОШЕНКО не нуждается, отметили в пенитенциарной службе.

Отдельно врачи подчеркнули, что Ю.ТИМОШЕНКО в пределах Качановской исправительной колонии никто из медперсонала учреждения или привлеченных врачей не предлагал провести спинномозговую пункцию или паравертебральную блокаду, ведь, во-первых, этого нет в рекомендациях иностранных специалистов, а во-вторых, в случае с Ю.ТИМОШЕНКО такие процедуры неуместны, заметили в пенитенциарной службе.

Как сообщалось, ранее в комментарии УНИАН защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что его подзащитная требует, чтобы ее лечили по рекомендациям немецких врачей.

«Ю.ТИМОШЕНКО не отказывается ни от чего, единственное, чего она требует - это строгого соблюдения того протокола, который написали немецкие врачи», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

«Основная рекомендация заключалась в том, что с таким уровнем заболевания ТИМОШЕНКО можно и нужно лечить лишь в стационаре специализированной клиники», - сказал С.ВЛАСЕНКО, добавив, что врачи рекомендовали немедленно начать такое лечение.

«Вместо этого с ТИМОШЕНКО каждый день проводятся следственные действия, процессуальные действия, и каждый день относительно ТИМОШЕНКО медицинская часть колонии составляет справки о том, что с ней можно проводить следственные действия», - сказал защитник.

Он убежден, что медики, которые работают в колонии, лишь делают вид, что создали стационар на территории колонии. «Несколько дней назад медики Качановской колонии предлагали Юлии Владимировне взять у нее пункцию спинного мозга непосредственно в камере. Потом они предлагали сделать в камере блокаду – это процедуры, которые делаются в условиях операционной комнаты специализированной медицинской клиники. Конечно, ТИМОШЕНКО от этого отказалась, и они сразу «гордо» написали, что ТИМОШЕНКО отказывается от лечения», - сказал С.ВЛАСЕНКО.