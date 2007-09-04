ЦИК оставила партию «Пора» в составе НУ-НС

Центральная избирательная комиссия во исполнение соответствующего решения суда решила оставить гражданскую партию «Пора» в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 12 членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 28 августа ЦИК исключила кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

Сегодня, 4 сентября, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 28 августа «О регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список гражданской партии «Пора», на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года».