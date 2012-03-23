Эксперт - о назначении Порошенко: власть пытается себя облагородить

«Партия власти пытается облагородить себя накануне избирательной кампании», - так прокомментировал «5 каналу» назначение Петра ПОРОШЕНКО министром экономического развития и торговли Украины Андрей НОВАК, председатель Комитета экономистов Украины.

Как сказал эксперт, «очевидно, что партия власти сегодня пытается облагородить себя накануне избирательной кампании, и поэтому ищет для новых назначений персон, которые могут немного улучшить общий имидж власти в целом и властной политической силы – Партии регионов, в частности. Поэтому назначение П.ПОРОШЕНКО выглядит для власти как тот элемент, благодаря которому можно будет продемонстрировать то, что партия власти пытается принимать все конструктивные решения для того, чтобы улучшить и экономическую ситуацию и свой имидж среди граждан Украины накануне выборов».

По словам А.НОВАКА, сам факт назначения П.ПОРОШЕНКО на должность министра в экономической сфере, «безусловно, может быть дополнительным позитивным толчком для развития этого министерства, этого соответствующего направления государственного управления. Но я думаю, что для Петра Алексеевича эта министерская должность - это немного узко и, возможно, он будет сразу предлагать объединить несколько экономических министерств под своим руководством».

Ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук, профессор Александр САВЧЕНКО думает, что это назначение «положительно повлияет на отношение к Украине со стороны иностранных инвесторов, и немного украинский бизнес успокоится. Во всяком случае, он будет ожидать от министра таких же энергичных действий, какие мы видели в должности министра иностранных дел».

У П.ПОРОШЕНКО «есть много энергетики, и есть опыт в бизнесе, и даже профессиональное образование. И что меня очень радует – это знание английского языка. То есть это абсолютно европейский человек, который сам себя сделал. И думаю, что будет у него очень много мотивов, в том числе и идеалистических, защищать бизнес в Украине, развивать Украину, защищать украинский экспорт и немного сдерживать импорт», считает А.САВЧЕНКО.