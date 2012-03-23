Тюремщики: Врачи уговаривают Тимошенко лечиться

Экс-премьер Юлия Тимошенко снова отказалась от лечения и не подписала "Осведомленное согласие пациента на медицинское вмешательство".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

"22 марта высококвалифицированные врачи г. Харькова снова предложили Тимошенко пройти курс терапевтического лечения и проведение комплекса реабилитационно-оздоровительных процедур", - говорится в сообщении.

"В связи с этим, осужденной было повторно предоставлено для подписания "Осведомленное согласие пациента на медицинское вмешательство" с указанием в ней детального индивидуального комплексного плана лечения в соответствии со всеми рекомендациями немецких врачей", - отмечает пресс-служба.

"Тимошенко снова отказалась подписать предложенное согласие и начать запланированное лечение. Об этом был составлен соответствующий акт", - сказано в сообщении.

В документе отмечается, что "врачи МОЗ в присутствии начальника медико-санитарной части Качановской исправительной колонии снова обратили внимание Тимошенко на наличие медицинских показаний для прохождения назначенного лечения высококвалифицированными (в том числе немецкими) врачами и наличие у учреждения необходимого медоборудования и медпрепаратов".

Врачи также предупредили "осужденную о ее личной ответственности за состояние ее здоровья в дальнейшем при отказе от рекомендованного лечения".

ДТтС также отмечает, что за период пребывания в учреждениях пенитенциарного ведомства Тимошенко более 50 раз отказывалась от медицинских осмотров, инструментальных и лабораторных обследований, а также только на протяжении февраля –марта этого года 3 раза отказывалась от прохождения лечения, предназначенного комиссией высококвалифицированных немецких и украинских врачей.

Украинская правда