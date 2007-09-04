Довгий: Задержание Сотникова стало логичным следствием его деятельности

Задержание правоохранительными органами председателя Днепровской в городе Киеве районной государственной администрации Александра СОТНИКОВА стало логичным результатом его деятельности в должности руководителя района, заявил журналистам заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, при этом он напомнил, что в конце июля правоохранительными органами за получение свыше 500 тыс. грн. взятки были задержаны два чиновника Днепровской районной государственной администрации. «Тот позорный факт взяточничества заместителей А.СОТНИКОВА правоохранительные органы не оставили вне поля зрения. И сегодняшнее задержание руководителя района – тому подтверждение», - отметил секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ также напомнил, что Шевченковский районный суд г. Киева отменил решение Днепровской районного в городе Киеве совета от 20 апреля 2006 года об избрании А.СОТНИКОВА председателем Днепровского райсовета. Кроме того, суд обязал председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО обратиться в Секретариат Президента Украины с представлением об освобождении А.СОТНИКОВА от должности председателя Днепровской райгосадминистрации, после чего соответствующее представление было направлено.

«Однако, - заметил О.ДОВГИЙ, - систематически игнорируя свои прямые обязанности по наведению порядка в районе, господин СОТНИКОВ пытался политизировать ситуацию, довести ее до абсурда. При этом он замалчивал тот факт, что депутаты Днепровского райсовета еще в июле выразили ему недоверие. А.СОТНИКОВ все время подчеркивал свою принадлежность к «Нашей Украины», преподнося это под «соусом» якобы политического преследования. Но к чему здесь политическая принадлежность, когда у тебя в районе делается невесть что, когда твоих заместителей ловят на огромных взятках?».

Секретарь Киевсовета надеется, что органы прокуратуры доведут до логического завершения дела, возбужденные против лиц, подозреваемых в противоправных, коррупционных действиях. «Киевляне, в том числе и на этом примере, должны убедиться, что закон один для всех. В том числе и для высокопоставленных чиновников», - отметил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля правоохранительными органами за получение свыше 500 тыс. грн. взятки были задержаны два чиновника Днепровской в городе Киеве райгосадминистрации - заместитель председателя райгосадминистрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николай КРАСНОЩЁК и и.о. заместителя по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования Игорь КОЗЫРЕВ. На сегодняшний день Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении этих лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие по этому уголовному делу ведется прокуратурой Киева.

Председатель Днепровской райгосадминистрации А.СОТНИКОВ был задержан сегодня, 4 сентября, около 12.00 во время рабочего совещания с заместителями в зале заседаний РГА.