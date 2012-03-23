Со второй попытки Ровенский горсовет проголосовал за отставку Табачника

Ровенский горсовет принял обращение к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой уволить Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования, науки, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение горсовет принял 22 марта. Обращение удалось принять лишь со второй попытки, поскольку депутат от Партии регионов (он же – заместитель председателя облгосадминистрации по гуманитарным вопросам) Алексей ГУБАНОВ выразил недоверие счетной комиссии. В первый раз за отставку Д.ТАБАЧНИКА проголосовали 43 депутата из всех 49, присутствующих в зале (за исключением шестерых «регионалов»).

Провести повторное голосование предложил председатель фракции «Батькивщина» в горсовете Юрий ЗАПОРОЖЕЦ, который обвинил А.ГУБАНОВА в давлении на своего «подчиненного», начальника городского управления образования Василия ХАРКОВЦА.

По итогам повторного голосования за отставку Д.ТАБАЧНИКА проголосовало меньше - всего 30 депутатов горсовета.

По мнению депутатов горсовета, именно министр Д.ТАБАЧНИК инициирует сокращение в школах количества часов для изучения украинского языка и литературы и включение истории Украины в интегрированный курс «Всемирная история».