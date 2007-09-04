Чечетов включает утром утюг - а оттуда голос Ющенко

Член Партии регионов Михаил Чечетов заявляет, что коалиция примет решение об отмене депутатской неприкосновенности на заседании Верховной Рады 5 созыва во вторник и направит его в Конституционный суд.

"Мы сегодня примем это решение, направим на подпись в Конституционный Суд, а дальше посмотрим", - сказал он с трибуны Верховной Рады во вторник при обсуждении соответствующего законопроекта.

Чечетов также возмутился тем, как блок "Наша Украина" – "Народная Самооборона" ведет кампанию за снятие депутатской неприкосновенности.

"В последнее время невозможно было включать телевизор, радио. Включаешь телевизор, включаешь радио, включаешь уже утюг утром, и то там президент, Кириленко, Тимошенко: "Давайте снимем привилегии, неприкосновенность". Надоело всем", - сказал он.

"Возникает вопрос: где же та публика, которая через утюг рассказывала о том, что надо прийти и отменить льготы? Говорить говорили, а как дошло до дела, то что – кишка тонка?", - обратился Чечетов к представителям оппозиции.

Он также считает намерения оппозиции по этому поводу неискренними.

"Поразвешивали по всей стране плакаты оранжево-ржавые, где написано "Наша Украина" – "Народная Самооборона" и дули понарисованы! Надо поддерживать отмену льгот, а не дули по всей стране развешивать. Это дули народу от "Нашей Украины" – "Народной Самообороны" на предложение отменить льготы", - возмутился Чечетов.

В свою очередь спикер парламента 5 созыва Александр Мороз сделал замечание Чечетову "за языковой режим".

"Если вы выступаете на русском языке, то не дуля, а фига", - сказал он.

Как известно, для снятия депутатской неприкосновенности нужно внести изменения в Конституцию не менее 300-ми голосами депутатов.

После принятия соответствующих изменений они направляют закон на подпись президенту.

В зале Верховной Рады во вторник было 269 депутатов 5 созыва.

Украинская правда