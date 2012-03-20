Украина отправляет ревизоров в Беларусь

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины намерена завтра, 21 марта, начать аудит ветеринарной службы Беларуси.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК.

«Мы планируем завтра отправлять рабочую группу на проведение аудита ветеринарной службы Беларуси и на инспектирование отдельных предприятий», - сообщил И.БИСЮК.

Он сообщил, что будет проведен аудит ветслужбы, и если она способна на уровне государства обеспечить контроль, надзор и мониторинг за качеством продукции, то тогда будем инспектировать избирательно молочные предприятия. Количество проинспектированных предприятий будет зависеть от того, как будет проходить аудит службы.

Напомним, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС). Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что запрет на ввоз на Украину молочной и мясной продукции из Беларуси является временным.