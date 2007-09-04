Президент вывел Дееву из состава СНБО

Указ размещен на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Надежду ДЕЕВУ из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, вчера, третьего сентября, Президент освободил Н.ДЕЕВУ от должности председателя Днепропетровской ОГА. Н.ДЕЕВА возглавляла Днепропетровскую облгосадминистрацию с ноября 2005 года.

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