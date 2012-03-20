Эксперт: У Януковича «убедили» глав церквей не ехать в Брюссель

Эксперт по религиозным вопросам Виктор ЕЛЕНСКИЙ отмечает, что представители Всеукраинского совета церквей отменили визит в Брюсселе из-за совещания у Президента Украины.

В комментарии УНИАН В.ЕЛЕНСКИЙ отметил, что, по информации осведомленных источников, в Администрации Президента считают, что поездка глав украинских конфессий в Брюссель якобы будет использована в поддержку заключенной Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я расскажу, как я это понимаю, - говорит эксперт. - Очень долгое время готовилась поездка Всеукраинского Совета Церквей в Брюссель, чтобы ознакомиться с работой европейских международных организаций, представить украинскую модель межконфессионального мира и, возможно, договориться о каких-то общих проектах. Этот визит долго откладывался, потому что должен был быть обеспечен максимально высокий уровень представительства с европейской стороны».

По словам В.ЕЛЕНСКОГО, «было договорено, что делегацию будут встречать Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ. В пятницу, 16 марта, члены Совета Церквей встречались с вице-премьером Раисой БОГАТЫРЕВОЙ и сказали, что они поедут в Брюссель. Она очень благосклонно отнеслась и даже спрашивала, чем можно помочь».

«Поездка должна была быть завтра, - рассказал В.ЕЛЕНСКИЙ. - А вчера начался обзвон членов Совета Церквей с тем, что им не нужно туда ехать, во-первых. Во-вторых, с вами будет встречаться Президент. Они, конечно, были очень ошарашены. Им позже действительно пришло письмо о том, что такая встреча (с В.ЯНУКОВИЧЕМ - УНИАН) действительно состоится. Правда, какая повестка дня, почему так неотложно, в котором часу - об этом ничего не известно. И начали их ломать. И им это удалось. Делегация не поедет в Брюссель».

«Смысл этого всего, как я понимаю, такой: должна быть встреча с президентом Евросоюза, и делают все, чтобы этого не состоялось. По неофициальной информации, делегации сказали, что им не нужно ехать в Брюссель, потому что это будет использовано якобы в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЕЛЕНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, пресс-служба главы государства сообщила, что 21 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с руководителями церквей.

Как сообщает пресс-служба, ежегодно во время Великого поста Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проводит традиционную встречу с главами всех церквей, которые есть в Украине.

Как сообщил "Украинской правде" спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (ЗАРЯ), Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отменил встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе ради приема у Президента В.ЯНУКОВИЧА.

По его словам, встреча планировалась на 21-23 марта, в том числе как ответ на визит председателя Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА, который состоялся в сентябре.

Однако во вторник, 20 марта, Совет церквей получил приглашение от Администрации Президента на встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, запланированную на 21 марта.

"Совет принял решение отменить визит в Брюссель и встретиться с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Решения в телефонном режиме приняли главы конфессий", - отметил спикер епархии.

Материал Ксении Лесив «Чому українські церковники проміняли Ромпея на Януковича» читайте здесь