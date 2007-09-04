Тимошенко прибыла в Донецк защищать своих

Лидер избирательного блока БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Донецк, чтобы расследовать инцидент с избиением активистов блока.

Как сообщили в пресс-службе Донецкого областного штаба блока, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Донецк и сразу направилась в больницу г.Красногоровка, где находятся на лечении активисты городского штаба БЮТ г.Ждановки Артем СЕНОВ и Сергей и Алина АРХИПЧУКИ.

В пресс-службе уточнили, что после посещения больницы Ю.ТИМОШЕНКО возвратится в Донецк и проведет пресс-конференцию, на которой даст оценку "проблемам системного давления на членов БЮТ в Донецкой области, фактам жестокого избиения активистов и членов партии".

В пресс-службе также напомнили, что 1 сентября около полуночи в с.Елизаветовка Марьинского района Донецкой области около 15 человек совершили хулиганское нападение на членов партии БЮТ - председателя городского штаба г.Ждановки А.СЕНОВА, а также работников штаба БЮТ Алину и Сергея АРХИПЧУКОВ возвращались с дискотеки домой и были одеты в футболки с символикой БЮТ. В результате нападения активисты БЮТ получили телесные повреждения и были госпитализированы.