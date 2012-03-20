Янукович в Москве обедает в кругу друзей
13:51, 20 марта 2012Политика
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В рамках Межгосударственного Совета Евразийского Экономического Содружества
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Москве принимает участие в дружеском обеде, который происходит в рамках Межгосударственного Совета Евразийского Экономического Содружества.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на мероприятии присутствуют главы государств - участников заседания.
С мая 2002 года Украина имеет статус наблюдателя в ЕврАзЭС. Такой статус имеют также Молдова и Армения.
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