Тюремщики говорят, что Тимошенко снова отказалась от лечения

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась пройти рекомендуемый немецкими специалистами курс лечения.

Об этом сообщается на сайте Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, вчера, 19 марта, высококвалифицированные врачи г. Харькова в очередной раз предложили Ю.ТИМОШЕНКО пройти курс терапевтического лечения и комплекс реабилитационно-оздоровительных процедур. В связи с этим осужденной было предоставлено для подписания «Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство» с указанием в нем детального индивидуального комплексного плана лечения в соответствии со всеми рекомендациями немецких врачей.

«Однако Ю.ТИМОШЕНКО, получив упомянутые документы, отказалась подписать предложенное согласие и оставила предоставленные документы для изучения. Об этом был составлен соответствующий акт», - сообщили в ГПтСУ.

В свою очередь врачи Минздрава Украины в присутствии начальника медико-санитарной части Качановской исправительной колонии предупредили Ю.ТИМОШЕНКО о ее личной ответственности в случае ухудшения состояния ее здоровья по причине дальнейшего ее отказа от лечения, говорится в сообщении.

Одновременно ГПтСУ Украины напоминает, что 16 марта в адрес руководства ведомства поступило письмо Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с информацией о получении им запроса от Европейского суда по правам человека (который сейчас рассматривает заявление Ю.ТИМОШЕНКО) относительно условий содержания и лечения в Качановской исправительной колонии Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим Государственная пенитенциарная служба Украины предоставила соответствующую информацию Правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека об условиях содержания Ю.ТИМОШЕНКО, а также об условиях, которые были созданы в Качановской исправительной колонии для обеспечения лечения и дальнейшего медицинского обслуживания Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, в рамках выполнения запроса Правительственного уполномоченного Европейского суда по правам человека, ГПтСУ предоставит все акты отказа осужденной от медицинских осмотров и лечения, а также предложенных реабилитационных мер, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО ни разу не согласилась на проведение терапевтических процедур, которые были рекомендованы немецкими специалистами, заявили в пенитенциарной службе.