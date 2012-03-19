На выборах в Харьковской области победили кандидаты от Партии регионов
Пресс-службе Харьковской областной организации ПР представляет цифры
В Харьковской области на промежуточных выборах сельских и поселковых председателей, которые состоялись 18 марта, победили кандидаты от Партии регионов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов.
Так, председателем Кулиничевского поселкового совета избран кандидат от Партии регионов Дмитрий КУЛЬБАК, который набрал 68% голосов избирателей. Кандидат от ВО «Свобода» набрал 2,8%, от БЮТ – 2,4% голосов.
Председателем Задонецкого сельского совета избрана кандидат от Партии регионов Анна ШЕВЧЕНКО, которая набрала 75% голосов избирателей. Кандидат от партии «Фронт Змін» получил 12,8% голосов избирателей, кандидат он Коммунистической партии Украины – 9,7%, от политической партии ВО «Свобода» - 1,4% голосов избирателей.
Справка УНИАН. Начиная с октября 2010 года, в Харьковской области состоялось 173 избирательные кампании. В 140 выборах (81%) победу одержали кандидаты от Партии регионов.