На выборах в Харьковской области победили кандидаты от Партии регионов

В Харьковской области на промежуточных выборах сельских и поселковых председателей, которые состоялись 18 марта, победили кандидаты от Партии регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов.

Так, председателем Кулиничевского поселкового совета избран кандидат от Партии регионов Дмитрий КУЛЬБАК, который набрал 68% голосов избирателей. Кандидат от ВО «Свобода» набрал 2,8%, от БЮТ – 2,4% голосов.

Председателем Задонецкого сельского совета избрана кандидат от Партии регионов Анна ШЕВЧЕНКО, которая набрала 75% голосов избирателей. Кандидат от партии «Фронт Змін» получил 12,8% голосов избирателей, кандидат он Коммунистической партии Украины – 9,7%, от политической партии ВО «Свобода» - 1,4% голосов избирателей.

Справка УНИАН. Начиная с октября 2010 года, в Харьковской области состоялось 173 избирательные кампании. В 140 выборах (81%) победу одержали кандидаты от Партии регионов.