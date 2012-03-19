Хорошковский - о «торговых войнах»: мы переориентируемся на другие рынки

Украина переориентируется на другие рынки в случае введения ограничений на украинские товары со стороны стран-соседей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил в Москве журналистам после саммита ЕврАзЭС.

«Украине нет смысла уменьшать товарооборот с кем бы то ни было. Есть смысл увеличивать. А антидемпинг или специальные расследования приводят к тому, что мы просто переориентируемся на другие рынки. И это влияет негативно на двусторонние торгово-экономические отношения с нашими соседями», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Украина готова применять адекватные действия, но только не по принципу «и мы также будем применять».

По его словам, Украина будет выводить антидемпинговые расследования на уровень международных отношений и договоров, даже в рамках межправительственных комиссий, которые работают абсолютно со всеми странами. Тогда это даст нам дополнительную защиту, считает он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ подчеркнул, что в отношении украинских товаров, в силу обоснованных и необоснованных причин, проводятся расследования либо существуют подобного рода ограничения.

«Мы же со своей стороны ведем себя крайне толерантно и просим своих соседей вести себя по отношению к нашей стране точно так же толерантно. Потому что, на наш вигляд, любое уменьшение объемов двусторонней торговли не выгодно всем сторонам, не только кому то конкретно», - сказал он.