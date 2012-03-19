Регионал Мельник набросился на Геращенко с «искренними намерениями»

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Петр МЕЛЬНИК обнародовал заявление в связи с инцидентом с народным депутатом, членом фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Ириной ГЕРАЩЕНКО на избирательном участке в Обухове во время выборов мэра города 18 марта.

Как отмечается в переданном УНИАН заявлении П.МЕЛЬНИКА, «выборы должны проходить честно и законно, а любые вмешательства в избирательный процесс являются действиями неправомерными. Народный депутат из какой бы то ни было политической силы не является членом избирательной комиссии и, по законом, в подсчете голосов участия не принимает. Если госпожа Ирина ГЕРАЩЕНКО считает, что я нанес ей моральный вред, то я приношу свои глубокие извинения, тем более, что у меня самые искренние намерения – чтобы никто не нарушал закон. Мы все народные депутаты должны придерживаться закона и выполнять правовые решения».

Как сообщал УНИАН, 19 марта народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что попросит прокуратуру расследовать нападение на нее народного депутата от Партии регионов П.МЕЛЬНИКА во время выборов мэра Обухова Киевской области.

"После нескольких звонков и жалоб о нарушениях на выборах мэра Обухова поехали с коллегами - депутатами на избирательные участки наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. Мне достался 13 участок. Там доверенное лицо кандидата от ПР стал меня впритык в лицо снимать на IPad, требовать, чтобы я вышла из участка. А затем заявился нардеп от ПР Петр МЕЛЬНИК, взял меня под руки, поднял и просто пытался вынести из участка", - заметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она заявила, что "впервые столкнулась с тем, что против меня применили физическую силу. К тому же, мы в разных весовых категориях - этот МЕЛЬНИК крупный дородный мужик, а я – метр 58 см. Реально меня защитили международные наблюдатели. Если так поступают с женщиной – нардепом, то что эти ПР-вские депутаты будут делать с другими наблюдателями на парламентских выборах".