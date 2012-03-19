В Луганской области - 3 тысячи больных с активной формой туберкулеза

В Луганской области на сегодняшний день проживают 3,1 тыс. больных с активной формой туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила главный врач областного противотуберкулезного диспансера Галина РОЕНКО.

По ее словам, Луганская область занимает пятое место по заболеваемости туберкулезом в Украине после Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Вместе с тем, за последние 5 лет в Луганской области уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 28,5%, а уровень смертности – на 27%.

По словам Г.РОЕНКО, лечение классического туберкулеза стоит в среднем тысячу долларов за курс лечения, потому что отечественные препараты недорогие. Средний курс лечения химиорезистентного туберкулеза обходится государству в среднем в 1,5 тыс. долларов в месяц.

«Максимальный курс лечения составляет 3 года, а минимальный – 20 месяцев. Некоторые препараты стоят по 200-500 грн.», - уточнила Г.РОЕНКО.

Она также сообщила, что в ближайшие 5 лет в Луганскую область поступят дополнительные ассигнования на борьбу с туберкулезом в размере 1,5 млн. долларов. Эти средства пойдут на лечение устойчивых форм туберкулеза и различные направления своевременной диагностики.

Справка УНИАН. Каждый час в Украине регистрируется 4 больных с туберкулезом, и каждый час один такой больной умирает, среди них - дети, количество которых с каждым годом увеличивается. Ежегодно в нашей стране впервые регистрируется до 40 тысяч больных туберкулезом, умирает 10 тысяч. Сегодня 500 тысяч украинцев находятся на диспансерном учете по поводу туберкулезного заболевания, из них 90 тысяч - с открытой формой. Вместе с тем, в Украине излечиваются лишь 50% больных туберкулезом, только каждый второй выходит из болезни здоровым человеком.