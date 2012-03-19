Политики говорят, что обуховские выборы - последний звонок для оппозиции

На выборах обуховского городского председателя победил кандидат от Партии регионов, поскольку оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата.

Такое мнение выразил руководитель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК, сообщает пресс-служба партии.

Он обратил внимание, что по результатам выборов мэра Обухова, кандидаты от партий «Батьківщина» и «УДАР» вместе набрали больше голосов, чем победивший кандидат от власти.

«Это значит, что если бы оппозиционные силы объединились и выдвинули единого кандидата, то победа могла бы быть за ними. Пример Обухова должен стать последним звонком для оппозиционных политиков перед выборами мэра Киева и парламентскими выборами», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

«Если оппозиционные лидеры не будут способны подкрепить свои объединительные заявления конкретными действиями относительно выдвижения единого списка кандидатов от оппозиции, проведением праймериз для определения наиболее сильных согласованных кандидатов по мажоритарным округам, и формированием единого оппозиционного штаба по защите честных выборов, то они неминуемо претерпят поражение и потеряют доверие людей», - считает С.БОНДАРЧУК.

В свою очередь, в партии «УДАР Виталия КЛИЧКО» отмечают, что оппозиция должна серьезно проанализировать выборы в Обухове, те новые технологии, которые применялись в работе с избирателями и непосредственно на участках для контроля за тем, “правильно” ли проголосовали избиратели.

Но, в первую очередь, по мнению партийцев, оппозиционные партии должны также признать собственную ответственность за то, что на выборах мэра прошел провластный кандидат. В «УДАРе» напоминают, что партия неоднократно обращалась к коллегам по оппозиции с тем, чтобы провести праймериз и выдвинуть единого, наиболее рейтингового кандидата от демократического лагеря. Таким мог стать кандидат от “УДАРа” Анатолий ШАФАРЕНКО, который занял на выборах мэра Обухова второе место, набрав значительно больше голосов, нежели представитель от Комитета сопротивления диктатуре. «Отказ КСД поддержать наиболее проходного кандидата от оппозиции только потому, что он шел от “УДАРа”, сработал на власть. Распыление голосов избирателей между оппозиционными кандидатами подарило в результате победу провластному кандидату. Хотя в сумме представители демократических партий набрали больше голосов, нежели выдвиженец ПР», - говорится в заявлении “УДАРа”, переданном УНИАН.

В партии считают, что во время выборов в Обухове избиратели и оппозиционные силы «наступили на те же грабли», что и на выборах мэра Киева в 2008 году, когда из-за распорошенности голосов и низкую явку избирателей победил Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого проголосовали только 15% киевлян. Нового мэра Обухова избрали по технологии выборов киевского “мэра бабушек”.

В “УДАРе” также считают, что низкая явка жителей города (43%) на выборы – это свидетельство разочарования избирателей, неверие в возможности честного голосования. В результате мэром 40-тысячного Обухова стал человек, за которого отдали голоса только 4,5 тысяч избирателей, что ставит под сомнение реальную поддержку жителями города новоизбранного мэра.

Кроме того, партия “УДАР” выражает возмущение по поводу того, что представители власти пытались не допустить к контролю за подсчетом голосов народных депутатов Украины, выталкивая их из избирательных участков и в нарушение закона о статусе народного депутата.

Партия “УДАР” считает, что Верховная Рада должна срочно принять закон о выборах мэров в два тура. Мэр должен представлять широкое общество, получить поддержку большинства жителей города, а не быть представителем 10% граждан, подчеркивают в партии.

Как сообщал УНИАН, 18 марта состоялись внеочередные выборы обуховского городского председателя (Киевская область). Постановлением Обуховской городской избирательной комиссии победителем внеочередных выборов мэра города признан выдвиженец Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО.