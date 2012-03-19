Дело Пукача продолжат рассматривать «в темную»

Печерский районный суд Киева в который раз отказался рассматривать уголовное дело в открытом режиме по обвинению бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, таким образом суд отказал ей в удовлетворении ходатайства о заслушивании дела в открытом режиме

Как сказала В.ТЕЛИЧЕНКО, кроме того, если ранее суд мотивировал необходимость рассматривать дело в закрытом режиме наличием в нем секретных данных, а сегодня принял дополнительное обоснование относительно своего решения слушать дело в закрытом режиме из-за того, что, по данным Генеральной прокуратуры Украины, уголовное дело А.ПУКАЧА объединено с другим фактовым делом, которое касается установления других заказчиков убийства.

«По мнению суда, которое является несколько новым в украинском законодательстве, рассмотрение дела ПУКАЧА в открытом режиме может помешать расследованию дела относительно установления других возможных заказчиков убийства», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.