Оппозиции советуют усвоить урок выборов в Обухове

Оппозиция должна вынести уроки из результатов выборов мэра Обухова Киевской области, где она проиграла из-за отсутствия договоренностей.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

По его словам, в целом на внеочередных выборах городского председателя Обухова оппозиция набрала большинство голосов, но победил представитель власти.

«Суммарно оппозиция побеждает, но она опять не смогла договориться», - отметил А.ЧЕРНЕНКО.

Так, по результатам параллельного подсчета голосов КИУ, на выборах победил выдвиженец Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО (38,6% голосов), на втором месте оказался представитель партии УДАР Анатолий ШАФАРЕНКО (21,8%), представитель партии "Батьківщина" Анна СТАРИКОВА - на третьем месте (17,7%).

А.ЧЕРНЕНКО заметил, что оппозиция должна вынести соответствующие уроки из этих выборов, в том числе относительно необходимости выдвижения кандидатов, которые пользуются большей поддержкой в том или ином регионе, а также должна усилить свою работу в округах.