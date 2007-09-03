Янукович собирается пересесть с мерседеса на вертолет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости перехода на современные средства перемещения для высших должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня журналистам в Киеве, комментируя факт перекрытия дорожного движения для обеспечения беспрепятственного движения правительственного кортежа.

«Я считаю, что нам нужно максимально переходить на современные средства перемещения. И одним из таких средств является вертолет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что всегда чувствует себя «неудобно, когда перекрывают улицы» при перемещении правительственных кортежей. «Я сам был водителем и знаю, как это неудобно. Но сразу это сделать невозможно. Те неудобства, которые есть, будем максимально минимизировать», - пообещал он.