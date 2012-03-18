Янукович не знает, что хорошего в Евразийском союзе, а что в ЕС - знает

Украина пока только присматривается к Евроазийскому экономическому сотрудничеству и не может сказать, насколько целесообразно ей вступать в это содружество.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«Мы присматриваемся сейчас к этому экономическому образованию»,- подчеркнул Глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина приветствует решение стран СНГ пойти на такой нелегкий шаг.

В тоже время, по его словам, Украина сегодня не готова дать конкретный ответ: будет ли она интегрироваться в эту структуру. Президент сказал, что Украина выпала из процесса формирования ЕвроАзЭС более чем на пять лет.

«Мы очень отстали, и чтобы войти в этот процесс, мы не понимаем, как мы это сделаем, мы не понимаем условий», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Украина потеряла очень много времени и сегодня не владеет информацией о деятельности объединения, а также не участвовала в подготовке документов, которые стали основой деятельности ЕвроАзЭС.

Также пока, по словам В.ЯНУКОВИЧА, не понятно как отразиться на союзе членство России, а в ближайшем будущем и Казахстана в ВТО.

Поэтому, по словам Президента, Украина, прежде чем принимать какое либо решение, хочет дождаться хотя бы первых результатов деятельности этого союза, как это повлияет на государства, которые в него входят, как это отразиться на их суверенитете.

«Чтобы двигаться по пути интеграции, мы должны иметь основания. А оснований мы пока не видим… идти вслепую?.. не понимая, что мы получим?»,- отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что желает соседям и друзьям Украины, которые решились на этот шаг, успехов и хороших результатов.

В то же время говоря об интеграции Украины в Европейский Союз, Президент подчеркнул, что Украина рассматривает эту интеграцию прежде всего как механизм, который позволит приблизиться Украине к европейским стандартам.

«Это наше домашнее задание. Мы это делаем не для Европы, а для себя»,- отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, установление в Украине европейских стандартов не только существенно улучшит жизнь граждан, но и позволит избежать существующих на сегодня дискриминационных условий в вопросах торговли со странами ЕС.