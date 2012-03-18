Янукович переложил на Россию вину за неподписание соглашения о ЗСТ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что соглашение о создании зоны свободной торговли с СНД будет ратифицировано в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу новостей «Россия – 24».

По словам Президента Украины, у юристов возникли «мелкие процедурные вопросы», которые будут вскоре разрешены.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос о создании ЗСТ в рамках СНГ долгое время не принимался не из-за Украины, а именно из-за позиции России.

«В рамках СНГ мы часто встречаемся, и мы видели, что сдвинуть Россию так просто с места не удавалось, Сейчас наконец-то лед тронулся, и остались только мелкие вопросы. И соглашение, конечно, будет ратифицировано. Я уверен», - сказал Президент.