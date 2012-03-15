Состоится пресс-конференция по поводу коллективного допроса социологов в СБУ

В пятницу, 16 марта, в 11.00 в Институте социологии (Киев, ул. Шелковичная, 12) состоится пресс-конференция социологов, уже прошедших допрос в СБУ, а также социологов, которые являются руководителями проектов Центра социальных экспертиз, фигурирующему по уголовному делу, связанному с «растратой денег».

Об этом УНИАН сообщила в Институте социологии.

Среди участников пресс-конференции: Евгений ГОЛОВАХА, Николай ШУЛЬГА, Юрий ПИВОВАРОВ, Гульбаршин ЧЕПУРКО.

Контактный телефон: 067-465-24-14.