Чорновил: ЗСТ с Евросоюзом «усмирит» торговые войны с Россией

После создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом торговые войны с Россией пойдут на спад, считает народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение Т.ЧОРНОВИЛ высказал, комментируя предстоящее парафирование Договора об ассоциации и зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом.

«Согласно учредительным документам Евросоюза, после подписания и до вступления документа в силу в полном объеме могут быть применены отдельные его части. Это касается зоны свободной торговли, которая после подписания, если будет согласие ЕС, будет применена для Украины без остальных элементов Договора об ассоциации. Это для нас был бы значительный позитив, но он возможен только после подписания, поэтому парафирование ничего не меняет», - отметил он.

Как подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ, не стоит забывать о том, что парафирование – это исключительно технический акт, который мог состояться еще давным-давно.

«Парафирование – это не подтверждение, что за соглашение кто-то будет голосовать, а только тот факт, что текст завершен, что в этот текст изменения уже не вносятся, что переговоры завершены именно на этой основе, и что все тексты и все переводы – верны. А вот следующий пункт, который для нас может иметь значение, – это подписание. Подписания, судя по всему, до выборов точно не будет. А вот будет ли после выборов – это уже вопрос. Само соглашение вступает в силу не после подписания, а после ратификации национальными парламентами государств-членов ЕС и Украины, плюс Европарламентом. Но этого в ближайшее время ожидать не стоит», - уверен депутат.

По его мнению, подписание соглашения с ЕС «усмирит» торговые войны с Российской Федерацией. «Чем больше мы поддаемся, тем сильнее отношения ухудшаются. Надо понимать: Дмитрия МЕДВЕДЕВА больше нет, двоевластие завершилось. И темы, которые обсуждались с МЕДВЕДЕВЫМ (две ключевых: модернизация России – раз, и второе – все же постепенная интеграция России в цивилизованный, нормальный, европейский и вообще западный мир), сняты с повестки дня», - отметил он.

По словам депутата, на сегодняшний день в России есть только единовластие Владимира ПУТИНА, независимо от того, будет ли Д.МЕДВЕДЕВ премьером.

«А основной тезис ПУТИНА – возобновление влияния России на постсоветском пространстве через структурную интеграцию, что для Украины страшнее всего – это Таможенный союз, это Единое экономическое пространство, и это будущее Евразийское объединение. Поэтому никаких улучшений, облегчений, пока мы идем на уступки, не будет. Тем более что торговые войны будут усиливаться, чем больше мы будем уступать России. Поэтому подписание Соглашения с Евросоюзом как раз ситуацию улучшит, потому что мы продемонстрируем России, что у нас есть еще и другой вариант. Это значит, что торговые войны сразу пойдут на спад, потому что в таком случае играть будет уже рискованно», - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

Народный депутат Лилия ГРИГОРОВИЧ высказала мнение, что ЗСТ с Россией никоим образом не противоречит ЗСТ с Евросоюзом.

«Когда Украина и Россия подписали взаимовыгодный договор между двумя странами о дружбе и сотрудничестве, базовый наш дипломатический документ, то, фактически, зона свободной торговли обуславливалась этим договором. Но прошу не путать ЗСТ с какими-то структурами, как, скажем, Таможенный союз, где только Россия, Беларусь и Казахстан. СНГ – это целое. И Зона свободной торговли предусмотрена нашим договором, и об этом говорили еще Президент КУЧМА, и Президент ЮЩЕНКО, и должен продолжить говорить Президент ЯНУКОВИЧ. Тогда не будет сырных войн. Это взаимовыгодный вариант и абсолютно легитимный – в рамках украино-российской дипломатии», - считает парламентарий.

По мнению Л.ГРИГОРОВИЧ, соглашение с Евросоюзом никак не противоречит зоне свободной торговли с СНГ. «Одно не противоречит другому, но я еще раз напоминаю о базовом договоре о дружбе и сотрудничестве. Мы ратифицировали его в 1997 году. Нам было тогда очень далеко до ЗСТ с Европой, но зона свободной торговли с Россией, не говорю с СНГ, но с Россией должна была быть уже давно. И никоим образом она не противоречит ЗСТ с Евросоюзом. Я не дипломат, но исходя из того, что я знаю от экспертов – нужна и одна, и вторая. Если с Россией не получается, то надо срочно и неотложно делать с Европой. Я думаю, что будут определенные вопросы, заминки, но не стоит смешивать одно с другим», - отметила депутат.