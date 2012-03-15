Кто прошел бы в ВР, если бы выборы состоялись во второй половине февраля

Если бы выборы проходили во второй половине февраля, то в парламент попали бы пять политических сил – Партия регионов, «Батькiвщина», «Фронт Змiн», КПУ и «УДАР Виталия КЛИЧКО».

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным этого опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине февраля, в голосовании приняли бы участие около 64% избирателей Украины, и больше всего сторонников имели бы такие партии:

Партия регионов – 17,3%,

Всеукраинское объединение «Батькiвщина» (Юлия ТИМОШЕНКО) - 13,1%,

Партия «Фронт Змiн» (Арсений ЯЦЕНЮК) – 8,1%,

Коммунистическая партия Украины (Петр СИМОНЕНКО) - 5,4%,

Партия «УДАР Виталия КЛИЧКО» – 5,4%.

Следующие три места занимают: Всеукраинское объединение «Свобода» (Олег ТЯГНИБОК) - 3,4%, Партия «Сильная Украина» (Сергей ТИГИПКО) - 3,0% и Партия «Гражданская позиция» (Анатолий ГРИЦЕНКО) - 2,0%.

Если бы во второй половине февраля проходили выборы Президента Украины, то больше всего сторонников имели бы такие из возможных кандидатов:

Виктор ЯНУКОВИЧ – 16,8%;

Юлия ТИМОШЕНКО – 12,9%;

Арсений ЯЦЕНЮК – 8,7%;

Виталий КЛИЧКО – 6,0%;

Сергей ТИГИПКО – 4,3%.

По данным социологов, по сравнению с ноябрем 2011 года, статистически значимо возросла поддержка В.ЯНУКОВИЧА (с 11,8% до 16,8%), Ю.ТИМОШЕНКО (с 9,6% до 12,9%), В.КЛИЧКО (с 4 до 6%) и С.ТИГИПКО (с 3,1% до 4,3%).

*** КМИС проводил опрос 9-19 февраля 2012 года. Методом интервью опрошен 2031 респондент во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.