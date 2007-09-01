Цушко передумал: ему ”помогли заболеть”

Министр внутренних дел, второй номер в списке СПУ Василий Цушко заявляет, что ему "помогли заболеть".

"Что со мной произошло? Коротко скажу - мне помогли заболеть. Но для того, чтобы ответить более конкретно, я не хочу быть "болоболкой", если у меня будут доказательства, отвечу, соберу расширенную пресс-конференцию и расскажу", - сказал Цушко на пресс-конференции в Харькове в рамках предвыборной кампании СПУ, сообщает Украинская правда.

Говоря о причинах лечения в Германии, а не в Украине, министр сказал: "Я думаю, если бы я продолжал лечиться в Украине, 40 дней по мне давно бы справили".

Глава МВД Украины 21 июля вернулся из Германии в Украину после практически двухмесячного пребывания на лечении. Он был госпитализирован с диагнозом "инфаркт миокарда" 26 мая. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья Цушко на реанимационном самолете был доставлен в клинику в Германии, где на следующий день его прооперировали.