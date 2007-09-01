Азаров поговорил с Януковичем: ну кто-то же должен быть в правительстве...

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ не планирует идти в отпуск и заниматься предвыборной агитацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня после открытия нового учебного центра Киевского национального медицинского университета им.А.Богомольца.

"Мы с премьером поговорили - ну кто-то же должен и неотрывно быть в правительстве. Ну вот, наверное, я таким человеком и буду, который будет постоянно в правительстве (работать в период проведения предвыборной агитации – УНИАН). Если я буду куда-то выезжать, то это будет в выходные дни», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что у него пока не запланированы никакие поездки, связанные с избирательной кампанией. «У нас есть такой главный командир – начальник штаба нашей партии (Партии регионов), вот он меня пока никуда не запряг. Если появится такая необходимость, конечно, я буду участвовать, как и все, в этих мероприятиях», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ 30 августа заявил, что министры будут согласовывать время своих отпусков для участия в предвыборной кампании лично с премьер-министром и с первым вице-премьер-министром. «Составляйте графики, я не буду мешать вам выполнять эту партийную обязанность, но наша главная обязанность – это обеспечение жизнедеятельности страны», - сказал он.

16 августа руководитель Центрального избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что В.ЯНУКОВИЧ в начале сентября пойдет в отпуск для участия в избирательной кампании.