Луценко хочет после выборов хоть 2 месяца посидеть в старом кресле

Лидер избирательного блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что после выборов хотел бы по крайней мере на два месяца вернуться на должность министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Учитывая восстановление в МВД коррупционной вертикали сбора средств, полосатых «ложек» на дорогах, продажи должностей, я хотел бы снова вернуться в министерство, хотя бы на два месяца, чтобы дочистить то, что не дочистил, додавить тех, кого не додавил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя по просьбе УНИАН предвыборную телеагитацию СПУ с участием министра внутренних дел Василия ЦУШКО, Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что любой действующий министр не может использовать профессиональную деятельность в избирательной кампании. В то же время, по мнению лидера НУ-НС, В.ЦУШКО не является специалистом в органах внутренних дел, поэтому не стоит обращать на него внимания.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что В.ЦУШКО заявляет в политической рекламе об уменьшении за время его пребывания в должности министра количества заказных убийств. В то же время, сказал он, министр замалчивает то, что общих убийств фактически стало больше. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, статистикой можно манипулировать.

Лидер НУ-НС отметил, что В.ЦУШКО играет в МВД роль свадебного генерала и министр из него не получился. По его словам, В.ЦУШКО сознательно избрал эту роль.