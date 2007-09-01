Азаров говорит, что у Ющенко пиарятся и теряют время

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ назвал пиар-акцией предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на заседании СНБО 4 сентября принять новый порядок проведения государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня после открытия нового учебного центра Киевского национального медицинского университета им.Александра Богомольца.

«Какой смысл сейчас рассматривать где бы то ни было какие бы то ни было порядки? Мы что, сможем их реально принять в виде закона? Не сможем. Значит, это мероприятие носит исключительно пиаровский характер, исключительно предвыборный характер. И поэтому отношение к этому отрицательное. Кроме пустой потери времени, из этого пользы никакой для страны, прежде всего, не будет», - сказал Н.АЗАРОВ, в очередной раз заявив, что никаким президентским указом нельзя изменить закон.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Президент предложил 4 сентября на заседании СНБО принять новый порядок проведения государственных закупок.

В.ЮЩЕНКО предложил немедленно разработать новый механизм в этой сфере совместно с правительством и правоохранительными органами, принять его на заседании СНБО и после открытия первой сессии Верховной Рады нового созыва утвердить этот механизм на законодательном уровне.