Литвин приберег своего кандидата на должность омбудсмана?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что может внести свою кандидатуру на должность омбудсмана, если 15 марта не будет принято решение по предложенным кандидатурам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Спикер отметил, что в случае, если не будет поддержана ни одна из кандидатур, которые предложены сегодня на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека (речь идет о Евгении ЗАХАРОВЕ и Валерии ЛУТКОВСКОЙ – УНИАН), то он может воспользоваться своим правом предложить свою кандидатуру на эту должность.

Как сообщалось, кандидатуру омбудсмана могут предложить не менее 113 народных депутатов или председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, запланировано, что 15 марта Верховная Рада будет рассматривать вопрос назначения Уполномоченного ВР по правам человека.

Ранее В.ЛИТВИН заявлял, что в этом вопросе возникла коллизия.

Как известно, Комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал кандидатуру сопредседателя Харьковской правозащитной группы Е.ЗАХАРОВА на эту должность. В то же время комитет отклонил кандидатуру Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека В.ЛУТКОВСКОЙ.