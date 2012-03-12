Янукович разослал приглашения всем фракциям
14:32, 12 марта 2012Политика
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На завтра запланирована встреча Януковича с Председателем ВР, его заместителями и лидерами фракций парламента
Виктор Янукович и Владимир Литвин
Во вторник, 13 марта, на 14.30 запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в частности, оппозиционных.
Соответствующие приглашения были разосланы Администрацией Президента сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Во время разговора будет обсуждаться пакет вопросов, в том числе те, которые были затронуты в обращении к главе государства от руководителей фракций «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА и НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО от 21 февраля.
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