Янукович разослал приглашения всем фракциям

Во вторник, 13 марта, на 14.30 запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в частности, оппозиционных.

Соответствующие приглашения были разосланы Администрацией Президента сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Во время разговора будет обсуждаться пакет вопросов, в том числе те, которые были затронуты в обращении к главе государства от руководителей фракций «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА и НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО от 21 февраля.