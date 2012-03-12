Одесский губернатор застрял в лифте дома для ветеранов

Губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук застрял в лифте во время осмотра квартир выделенных ветеранам ВОВ в жилом комплексе "Испанский" в Одессе, сообщает ТСН.

Инцидент произошел после осмотра квартир. Губернатор решил спуститься вниз на лифте. При этом, Эдуарду Матвийчуку пришлось воспользоваться грузовым лифтом, так как пассажирские не работают до сих пор. По дороге вниз лифт несколько раз дергался и останавливался, а на втором этаже окончательно застрял. Губернатору пришлось ждать помощи в лифте около 5 минут, после чего его освободили оттуда. После инцидента губернатор дал представителям компании-застройщика 4 дня на решение "лифтовой" проблемы. Эдуард Матвийчук, пообещал через 4 дня еще раз лично проверить, как работают лифты.

По словам представителя компании-застройщика проблема кроется в системе управления лифтов. "Пока он работает не на автоматике, и диспетчеру приходится управлять им вручную", - пояснили в компании.

