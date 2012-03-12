Открытие офиса продаж жилого комплекса «Бульвар Фонтанов»

В четверг, 15 марта, в Киеве состоится официальное открытие офиса продаж нового жилого комплекса «Бульвар Фонтанов».

Фонтаны всегда украшали Киев и считались неотъемлемыми атрибутами столичных площадей, уютных скверов и зеленых парков. К сожалению, часть этого архитектурного наследия оказалась со временем утрачена.

Жилой комплекс «Бульвар Фонтанов» – это возрождение исторического прошлого Киева с использованием передовых технологий и с учетом мировых тенденций развития современной городской архитектуры.

Новый жилой комплекс - ещё одна архитектурная достопримечательность, претендующая на звание лучшего архитектурного проекта Украины.

В программе мероприятия:

Посещение парка «Киев в миниатюре»

Экскурсия по будущему комплексу «Бульвар Фонтанов»

Фонтан вкусов

Время проведения мероприятия: c 10.00 до 13.00.

Контакт для получения аккредитации:

(044) 229-8099 Ирина

bulvarfontanov@gmail.com