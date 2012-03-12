Открытие офиса продаж жилого комплекса «Бульвар Фонтанов»
В четверг, 15 марта, в Киеве состоится официальное открытие офиса продаж нового жилого комплекса «Бульвар Фонтанов».
Фонтаны всегда украшали Киев и считались неотъемлемыми атрибутами столичных площадей, уютных скверов и зеленых парков. К сожалению, часть этого архитектурного наследия оказалась со временем утрачена.
Жилой комплекс «Бульвар Фонтанов» – это возрождение исторического прошлого Киева с использованием передовых технологий и с учетом мировых тенденций развития современной городской архитектуры.
Новый жилой комплекс - ещё одна архитектурная достопримечательность, претендующая на звание лучшего архитектурного проекта Украины.
В программе мероприятия:
Посещение парка «Киев в миниатюре»
Экскурсия по будущему комплексу «Бульвар Фонтанов»
Фонтан вкусов
Время проведения мероприятия: c 10.00 до 13.00.
Контакт для получения аккредитации:
(044) 229-8099 Ирина
bulvarfontanov@gmail.com