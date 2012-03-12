Мужчина убил мать и брата из-за раздела наследства

В Кировоградской области работники Александрийского городского отдела милиции задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве матери и брата из-за раздела наследства.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области, подозреваемый, вернувшись из тюрьмы в 2005 году, поселился в одном из сел Александрийского района в доме своих родственников.

Когда в семье умер отец, между подозреваемым, его матерью и братом возник конфликт из-за наследство. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина деревянной палкой нанес своим жертвам смертельные телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.