Суд запретил Пору-2

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Министерства юстиции относительно внесения изменений в состав руководящих органов партии “Пора” от 23 августа 2007 года, сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

По словам первого заместителя руководителя департамента по вопросам юридического обеспечения центрального штаба НУ-НС, представителя блока в деле по иску к Минюсту Валерия КАРПУНЦОВА, 31 августа в 23.31 суд вынес постановление в деле по иску блока “Наша Украина – Народная самооборона” к Министерству юстиции (третьи лица - Гражданская партия “Пора”, Центральная избирательная комиссия) о признании его действий противоправными.

“Суд постановил исковые требования блока удовлетворить и признать противоправными действия Министерства юстиции относительно принятия к сведению информации о внесении изменений в состав руководящих органов “Поры”, а именно: об избрании нового состава политического совета и избрании председателем политсовета партии Ярослава ГОДУНКА; принятии к сведению решения “Поры” о выходе из состава блока; выдаче заверенных копий устава и свидетельства о регистрации “Поры”, а также составлении и утверждении правового заключения относительно внесения изменений в состав руководящих органов “Поры” от 23 августа 2007 года”, - сказал В.КАРПУНЦОВ.

По его словам, “суд установил, что Министерство юстиции не имело достаточных оснований для составления и утверждения такого заключения, не проверило информацию, которая была изложена в обращении о смене руководящих органов, а также безосновательно на следующий день после обращения ГОДУНКА представило правовое заключение”. В.КАРПУНЦОВ отметил, что председатель политсовета партии Владислав КАСЬКИВ до сих пор ждет реакции Минюста, обращение к которому было подано в один день с Я.ГОДУНКОМ.

“Суд считает, что обжалованные действия Министерства юстиции были совершены на основании правового заключения, которое было составлено без соблюдения закона о политических партиях. Это и стало основанием для нарушения прав блока”, - отметил В.КАРПУНЦОВ.

“В соответствии с заключением суда, действия Минюста были совершены с превышением предоставленных полномочий, а правомерность совершения таких действий Минюста не доказана. Поэтому такие противоправные действия привели к нарушению прав блока при избирательном процессе, поскольку “Пора” входит в блок, а ее выход влияет в целом на субъектный состав избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, - подчеркнул В.КАРПУНЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы НУ-НС относительно признания незаконными действий Министерства юстиции, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Поры” документы этой политической силы.

В тот же день Центральная избирательная комиссия исключила кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

31 августа блок НУ-НС обжаловал в Киевском окружном административном суде регистрацию ЦИК партии “Пора” как самостоятельного субъекта избирательной кампании.