Янукович: сколько грязи выливается на людей, я бы сказал, живых

Партия регионов предлагает перед внеочередными выборами в Верховную Раду Украины представителям всех политических сил страны подписать «кодекс поведения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сказал лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в нынешнюю избирательную кампанию выливается столько грязи и пишется столько неправды о политиках, что с этим явлением уже нужно бороться.

«Сколько грязи, сколько оскорблений выливается на политиков, на людей, я бы сказал живых», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим, возглавляемая им политическая сила предлагает всем украинским политикам подписать кодекс чести. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что подписание данного документа позволит уменьшить количество черного пиара в стране.

Он также сказал, что подобные кодексы чести существуют во многих странах, так сказать, старой демократии.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что кодекс чести отнимет у тех политиков, которые привыкли работать не на эффективность страны, а «на свою эффектность», их последний аргумент.