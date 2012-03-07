Немецкие врачи подтвердили: Тимошенко больна

Юлия ТИМОШЕНКО больна и нуждается в больничном стационаре. Об этом заявили немецкие врачи, которые были в составе комиссии по медицинскому обследованию экс-премьер-министра, передает информационное агентство АМН.

В частности, по словам доктора наук в области неврологии, профессора и председателя правления учреждения "Шарите – Университетская медицина" (Берлин) Карла Макса АЙНГОЙПЛЯ, "Юлия ТИМОШЕНКО больна, и ее необходимо дальше лечить".

Украинские и немецкие врачи сказали, что достигли между собой договоренности относительно диагноза Ю.ТИМОШЕНКО и ее последующего лечения.

Диагноз Ю.ТИМОШЕНКО устанавливали на основе трех составляющих, а именно - обследования Ю.ТИМОШЕНКО в колонии, подробного опроса больной на предмет ее жалоб и на основе магнитно-ядерной томографии. Немецкие врачи поставили диагноз Ю.ТИМОШЕНКО без данных анализа крови. Пациентка не согласилась сдавать кровь на анализ. Об этом сказал К. М.АЙНГОЙПЛЬ сразу после трехчасового совещания украинских и немецких врачей относительно здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. «Если бы госпожа Тимошенко попала в немецкую больницу с такой проблематикой заболевания, которая у нее есть, то были бы проведены обычные рутинные анализы крови. Но в той ситуации, в которые она сейчас находится, больная не дала согласия на проведение анализа крови», - отметил врач.

Впоследствии он добавил, что анализ крови не так уж и необходим.

Также АМН сообщает, что немецкие врачи, которые устанавливали диагноз Ю.ТИМОШЕНКО, заверили, что украинская сторона предоставила для этого все возможности, и ни в чем не препятствовала.

"Мы имели все возможности внимательно обследовать госпожу Ю.ТИМОШЕНКО. Мы не имели никаких преград или препятствий для этого обследования. Украинская сторона внимательно и уважительно отнеслась к нам и к нашей работе", - сказал доктор наук в области травматологии, профессор клиники «Шарите – университетская медицина» (Берлин) Норберт ГААС.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля 2012 года медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, сегодня состоялась встреча генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ с делегацией немецких врачей. На встрече также присутствовали вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, заместитель генпрокурора Украины Анатолий ПРИШКО и первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО.

С немецкой стороны в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, профессор Карл Макс АЙНГОЙПЛЬ, профессор Норберт ГААС, а также сотрудник Федерального ведомства канцлера Иоахим БЕРТЕЛЕ.

Профессор К.АЙНГОЙПЛЬ сообщил, что они намереваются передать и обсудить с украинскими коллегами окончательные заключения относительно состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, а также согласовать рекомендации по последующей реабилитации и лечению пациентки.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, диагноз немецких врачей фактически подтвердил заключения, которые до этого были сделаны украинскими медиками. Она также отметила, что все рекомендации специалистов относительно терапевтического лечения пациентки будут учтены.

В свою очередь, В.ПШОНКА сообщил представителям немецкой делегации, что украинская сторона и в дальнейшем будет всячески способствовать тому, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО получала необходимое лечение, а в случае необходимости - и за пределами Качановской колонии.