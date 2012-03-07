Саламатин: Украина будет и далее придерживаться внеблокового статуса

Министр обороны Украины Дмитрий САЛАМАТИН заявляет, что Украина будет и далее придерживаться внеблокового статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Москве по итогам встречи со своим российским коллегой Анатолием СЕРДЮКОВЫМ.

«Мы, безусловно, будем придерживаться внеблокового статуса и, исходя из нашего внеблокового статуса, будем строить отношения с государствами мира», - сказал Д.САЛАМАТИН и выразил надежду, что это будет находить понимание в мире.

В свою очередь, министр обороны РФ А.СЕРДЮКОВ отметил, что остаются актуальными вопросами взаимодействия с НАТО.