Януковичу удалось поработать всего 5 месяцев в прошлом и 3 - в этом году

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что из-за досрочных выборов Украина потеряла как минимум год в своем развитии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе на совещании с административно-хозяйственным активом Крыма.

Он отметил излишнюю политизацию ситуации в стране, которая крайне негативным образом сказывается на экономике государства. «Политизация, политиканство в стране стали влиять и тормозить экономику. Это один из главных негативных факторов», - подчеркнул премьер. При этом он добавил: «мы потеряли как минимум год в своем развитии».

Глава правительства заявил, что за 16 лет независимости Украины в стране поменялось 15 правительств, при этом до сих пор не установлены нормальные отношения между институтом Президента и исполнительной властью.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, большинство в парламенте Украины не хотело проведения досрочных выборов, однако меньшинство стало диктовать большинству свои условия. По его словам, такого нет ни в одной демократической стране. При этом он добавил, что политическая верхушка ряд сил дестабилизирует ситуацию не только в Киеве, но и в регионах, делает все возможное, чтобы дискредитировать исполнительную власть.

Премьер отметил, что нынешнему Кабмину не давали нормально работать. По словам В.ЯНУКОВИЧА, «нам удалось поработать 5 месяцев в прошлом году, и три полных месяца в 2007 году, а со 2 апреля ситуация в стране полностью дестабилизирована. (УНИАН: 2 апреля 2007 года Президент подписал первый указ о роспуске парламента).

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ отметил, что досрочные выборы, назначенные на 30 сентября, состоятся. «30 сентября они состоятся», - подчеркнул премьер.

В.ЯНУКОВИЧ также добавил, что сейчас исполнительная власть будет заниматься своими прямыми обязанностями, подготовкой страны к отопительному сезону, контролем за осенне-полевыми работами и подготовкой госбюджета на 2008 год. «Выборы приходят и уходят, а жизнь продолжается», - сказал премьер.

В рабочей поездке в Крым главу правительства сопровождают, в частности, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр экономики Анатолий КИНАХ, министр культуры и туризма БОГУЦКИЙ и другие должностные лица.