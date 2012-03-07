Против студентов, высмеявших Януковича в грубой форме, возбудили уголовное дело

В Херсоне все-таки возбудили уголовное дело против студентов Херсонского национального технического университета, клеивших листовки, высмеивающие Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, это стало известно из комментария начальника Управления МВД в Херсонской области, генерал-майора Валерия ЛИТВИНА, который распространил сектор по связям с общественностью УМВД.

«Если в ходе расследования уголовного дела, возбужденного для установления обстоятельств и мотивов совершенного, будет выяснено, что ребята не намеревались нарушать общественный порядок и проявлять неуважение к обществу, уголовное дело будет закрыто», — цитирует ССО УМВД слова В.ЛИТВИНА.

Также в сообщении отмечается, что В.ЛИТВИН, по результатам обращения Молодежного совета при Херсонской ОГА относительно ситуации вокруг студентов Херсонского национального технического университета взял данное расследование под свой личный контроль.

"Милиция вне политики, и защищает честь и достоинство всех граждан, независимо от должностей, социального статуса, взглядов и убеждений», - заявил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля с. г. в Херсоне работники милиции задержали двух студентов Херсонского национального технического университета за расклеивание листовок антипрезидентского содержания. Листовки, по мнению милиции, «в грубой и оскорбительной форме высмеивают главу государства».

На следующий день работники СБУ даже провели обыск в комнатах общежития, где проживают задержанные студенты.

Также сообщалось в СМИ, что по факту "подрывной деятельности" Днепровский райотдел милиции Херсона возбудил против студентов уголовное дело по ч. 2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (групповое хулиганство), санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет. С задержанных взята подписка о невыезде.

В то же время, начальник сектора по связям с общественностью облУМВД Елена РЕНКАС подтвердила факт задержания студентов, но отметила, что никакого уголовного дела в отношении этих студентов не возбуждалось.