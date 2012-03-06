17 марта Тигипко окончательно похоронит свою партию?

17 марта в Киеве состоится съезд Партии регионов, на котором планируется объявить о том, что несколько политических сил, в том числе партия «Сильная Украина», «вольются в Партию регионов после своего самороспуска».

Об этом в интервью УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО.

По ее словам, съезд запланирован на 17 марта и будет длиться два – два с половиной часа.

Е.БОНДАРЕНКО рассказала, что Партия регионов предложила «Сильной Украине» в ходе съезда подписать политическое соглашение, после чего «Сильная Украина» должна принять решение на своем съезде о самороспуске и влиться в ПР на основе индивидуального членства.

«Это наша традиция, все наши политические партнеры, которые когда-либо к нам присоединялись, делали это таким образом. Для нас эта процедура знакома», - сказала депутат.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, с партией «Сильная Украина» переговоры закончены, и в Партии регионов надеются на то, что никто не поменяет свою точку зрения и договоренности останутся в силе. «Надеемся, что до 17 марта у господина ТИГИПКО и его политических сторонников из «Сильной Украины» мнение не изменится», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

По ее словам, в Партии регионов хотели бы, чтобы и другие политические партии приняли участие в процессе объединения. «Мы сейчас ведем переговоры с еще одной политической партией, которая достаточно известна в Украине, но пока нет ее ответа, по всей видимости она пока не готова… Они еще советуются с областными организациями, как им поступить, в какой форме этот политический союз должен состояться, поэтому пока нет смысла называть эту партию», - отметила Е.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2011 года съезд партии «Сильная Украина» решил провести дополнительные консультации по поводу вероятного объединения с Партией регионов.

В декабре С.ТИГИПКО заявлял, что вопрос об объединении партии «Сильная Украина» с Партией регионов окончательно будет решен в конце января 2012 г.

Однако 29 февраля С.ТИГИПКО сказал, что съезд партии «Сильная Украина» по поводу объединения с Партией регионов состоится в марте. Он отметил, что вопрос объединения «Сильной Украины» с Партией регионов не снят, а задержка в проведении объединительного съезда объясняется подготовкой «Сильной Украины» к этому съезду. «Готовимся, ведем переговоры», - сказал С.ТИГИПКО.