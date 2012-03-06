Попов пообещал пересесть на велосипед

Глава Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ считает, что наступит время, когда киевлянам будет выгоднее пользоваться общественным транспортом, чем собственными автомобилями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель горгосадминистрации сказал сегодня в интервью журналистам во время поездки в новом автобусе, который вышел на маршрут № 62.

А.ПОПОВ вместе с начальником Главного управления транспорта и связи Евгением ВОДОВОЗОВЫМ, генеральным директором КП «Киевпасстранс» Николаем ЛАМБУЦКИМ и журналистами стали первыми пассажирами этого автобуса.

По словам председателя КГГА, длительное время он пользовался пассажирским транспортом, а не автомобилем.

“Я думаю, что придет время, и это в недалеком будущем будет, когда качественный общественный транспорт будет выгоднее для того, чтобы ездить на работу, чем на собственном авто. Потому что у нас будут увеличены, не сегодня конечно, но через некоторое время, и цены на парковку авто, и (созданы) условия для того, чтобы центр освободить от использования собственного транспорта в большом количестве. То есть эти меры ограничения, но они будут иметь место в столице. Потому что по-другому мы центр не освободим от такого количества автомобильного транспорта. А нам это нужно делать, потому что из-за скопления авто в центре блокируется проезд по городу”, - отметил А.ПОПОВ.

Также председатель КГГА добавил, что надеется на реализацию программы по строительству велодорожек, что также, по его мнению, будет способствовать разгрузке городских автодорог от автомобилей.

“Я думаю, и у меня еще будет возможность и на велосипеде ездить, как это делают в других странах. Потому что, реализовав программу по строительству велодорожек, придет время - и государственные служащие сами будут показывать пример и садиться на велосипеды. Я это сделаю с удовольствием”, - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве торжественно выпустили на 17 самых проблемных маршрутах 102 новых автобуса и троллейбуса.

Выпуск на маршруты новых транспортных единиц проходил при участии руководства города во главе с А.ПОПОВЫМ.