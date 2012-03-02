Ректоры харьковских вузов стали на защиту Табачника

Совет ректоров высших учебных заведений Харьковского региона обратился к депутатам Харьковского областного совета с просьбой отреагировать на обращение Львовского облсовета к руководству государства, в котором содержится требование немедленно освободить от должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА в связи с ухудшением ситуации в просветительской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение ректоров харьковских вузов было обнародовано 1 марта на сессии Харьковского облсовета.

«Мы глубоко возмущены этим событием и считаем позицию Львовского областного совета необъективной, политически ангажированной, искажающей настоящую ситуацию в просветительской сфере», - говорится в обращении.

«В действительности, - заявили ректоры, - с приходом Д.ТАБАЧНИКА на должность министра робота Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины приобрела системный характер, стала направленной на достижение конкретных результатов. За два года министерству под руководством Д.ТАБАЧНИКА удалось реализовать ряд реальных программ по повышению качества образования, в частности, разработана и утверждена Национальная рамка квалификации, создана и утверждена концепция Национальной стратегии развития образования в Украине на 2012-2021 годы, упорядочены подготовка и издание учебников для общеобразовательной школы, государственный заказ для высшей школы направлен на поддержку направлений и специальностей, которые обеспечивают научно-технический прогресс, существенно улучшен порядок лицензирования и аккредитации, впервые на учебу и стажировку в ведущих зарубежных университетах направлены сотни талантливых украинских студентов и молодых ученых».

Ректоры подчеркивают, что все важные решения министерством принимаются после широкого обсуждения с просветительским сообществом и студенческими организациями.

«Примеры успешной работы министерства и министра можно приводить и дальше. Лишь сильно предвзятые и некомпетентные люди могут этого не замечать и провозглашать абсурдные обвинения в адрес Д.ТАБАЧНИКА», - заявили ректоры.

Они обратились к депутатам Харьковского облсовета «с настойчивой просьбой отреагировать должным образом на вышеупомянутое обращение Львовского областного совета, которое расцениваем как недопустимое давление на руководство государства».

Реагируя на эту просьбу, один из депутатов предложил подготовить соответствующий проект заявления к следующей сессии, чтобы принять его на пленарном заседании. Другой депутат внес предложение пригласить на сессию Харьковского облсовета самого Д.ТАБАЧНИКА, чтобы лично выразить поддержку министру.