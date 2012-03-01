Регионалы предлагают ужесточить наказания за нарушение ПДД

Народные депутаты от Партии регионов предлагают Верховной Раде усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения

Соответствующий проект закона (5220-д) “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” зарегистрировали в парламенте «регионалы» Владимир ОЛИЙНЫК, Дмитрий ШЕНЦЕВ и Владимир МАЛЫШЕВ.

Законопроектом предусмотрено, что к административной ответственности в виде штрафа за нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходными дорожками, въезд на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора или при закрытом шлагбауме, проезд на запретительный сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме (без участия оператора) стационарными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, привлекаются владельцы транспортных средств, если лицо, управляющее транспортным средством, на момент совершения правонарушения не установлено.

Владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за такие нарушения, если на протяжении десяти дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа предоставит конкретные сведения относительно лица, управляемого транспортным средством на момент совершения правонарушения, или документы, подтверждающие, что транспортное средство выбыло из его владения вследствие противоправных действий других лиц. В случае невозможности установления в месячный срок лица, совершившего правонарушение, к административной ответственности в виде штрафа привлекается владелец транспортного средства.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить с 3 до 5 лет срок лишения предоставленного гражданину права управления транспортными средствами за грубое или повторное нарушение порядка пользования этим правом или сроком до десяти лет за систематическое нарушение порядка пользования этим правом.

Законопроектом предлагается установить, что эксплуатация гражданами автомототранспортних средств и установок объемом двигателя не больше 2400 кубических сантиметров, в которых содержание загрязняющих веществ превышают установленные нормативы, влечет за собой наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. При осуществлении водителем расчетов по оплате стоимости проезда во время движения транспорта устанавливается штраф в размере от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предусмотрено, что превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на десять километров в час влечет за собой наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан; более чем на двадцать километров в час - штрафа в размере от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан; более чем на тридцать километров в час - штрафа в размере от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан. Тот, кто превысил скорость более чем на пятьдесят километров, должен будет заплатить от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или отработать на общественных работах от тридцати до сорока часов.

Кроме того, предусмотрено, что водитель должен заплатить штраф от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, если нарушил требования дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правила начала движения, изменения направления движения, правила перевозка грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулированных пешеходных переходах и т. п.

Законопроектом предлагается запретить водителям во время передачи для проверки по требованию работника милиции соответствующих документов предъявлять удостоверение (пропуск), выданный органами государственной власти и органами местного самоуправления, документы, указывающие на членство в объединениях граждан, и любые другие документы, не предусмотренные законодательством; а также закреплять на переднем ветровом стекле машины удостоверения, размещение которых не предусмотрено законом.

Также депутаты предлагают установить, что на автобусные маршруты протяженностью свыше 550 км в рейс должны направляться два водителя. В настоящее время эта граница составляет 500 км.