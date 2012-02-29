Турчинов говорит, что пять часов зря ждал свидания с Тимошенко

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ возмущен отказом руководства Качановской колонии в свидании с лидером оппозиции, экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщина».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что в соответствии с украинским законодательством, каждый осужденный имеет право на одно свидание в месяц.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО предварительно обратилась к руководству колонии с должным образом оформленной просьбой позволить ей эту встречу.

«Руководство Качановской колонии после продолжительных консультаций определило дату свидания 29 февраля, потому что они не имели оснований для отказа. Сегодня по разрешению, подчеркиваю, официальному разрешению руководства Качановской колонии, пенитенциарной службы, я приехал на официальное свидание с Юлией Владимировной. Они знали о моем приезде, безусловно, подготовились», - отметил первый заместитель председателя партии «Батькивщина».

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что когда он приехал в колонию, ему сказали, что свидание сейчас не может состояться, потому что у Ю.ТИМОШЕНКО якобы проходят следственные действия.

«Следственные действия закончились, кстати, без защитника. Почему не проходит свидание? Потому что руководство колонии делает открытие, что Юлия Владимировна не может самостоятельно передвигаться. Это известный факт не только в Украине, но и за пределами страны», - отметил первый заместитель председателя партии.

По словам А.ТУРЧИНОВА, на очередной вопрос, почему он не может встретиться с лидером оппозиции, ему объяснили, что она самостоятельно не может добраться до комнаты, где официально проходят свидания.

«Раз она не может, но имеет право, так давайте я к ней пройду и пообщаюсь с ней в присутствии ваших любых представителей, потому что вы же мне официально разрешили свидание. «Нет! Мы не можем этого позволить. Есть официальная комната, где проходят свидания, в связи с тем, что Юлия Владимировна не может самостоятельно туда дойти, а мы ей не собираемся помогать, ваше свидание фактически отменяется», - рассказал первый заместитель руководителя «Батькивщины».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что пять часов пробыл в Качановской колонии, где вместе с однопартийцами, народными депутатами Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ и Владимиром ФИЛЕНКО, пытался решить этот вопрос и с Генпрокуратурой, и с руководством пенитенциарной службы.

«Все кивают, что чтобы разрешить мне пройти 100 метров, или Юлию Владимировну пронести через 100 метров, это нужно согласовывать на высшем уровне. А так как на высшем уровне не дали разрешения, то формально мы не нарушаем закон, подтверждаем, что у вас есть право на свидание, но свидание состояться не может», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

«Каждый заключенный человек, я уже не говорю о том, что Юлия Владимировна находится в тюрьме незаконно, имеет право на свидание. В таком варианте они нашли форму, цинично спекулируя на здоровье Юлии Владимировны, зная, что она не может самостоятельно дойти, они ей не собираются помогать добраться до комнаты свиданий, и, в то же время, не допуская человека, который приглашен на свидание, в корпус, где находится Юлия ТИМОШЕНКО. Такой формат дерзкого издевательства, циничного, аморального, который вместо официального свидания сегодня нам продемонстрировали», - отметил А.ТУРЧИНОВ, добавив, что он имел реальные надежды встретиться сегодня с лидером оппозиции, так как в последний раз видел Ю.ТИМОШЕНКО в день объявления приговора.