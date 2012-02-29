Турчинов: с "Народной самообороной" работаем как одна команда
Партии “Батьківщина” и “Народная самооборона” уже имеют общие штабы в регионах для участия в выборах в Верховную Раду Украины.
Об этом в эфире телеканала ТВі заявил первый заместитель председателя партии “Батьківщина” Александр ТУРЧИНОВ.
Он напомнил, что обе партии ранее заявили о намерении объединиться после выборов. “Мы уже работаем как одна команда, и будем работать как одна политическая сила”, - сказал А.ТУРЧИНОВ и объяснил, что сейчас происходит процесс интеграции на региональном уровне.
В качестве примера А.ТУРЧИНОВ привел тот факт, что один из лидеров “Народной самообороны” Юрий ГРЫМЧАК возглавляет штаб в Донецкой области.
“Я убежден, что ряд сильных политиков из “Народной самообороны” также почувствуют себя с нами одной командой”, - отметил он.